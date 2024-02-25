ضربات أمريكية بريطانية شبه يومية ضد الحوثيين في اليمن| تقرير

نفذت القوات الأمريكية والبريطانية ضربات ضد أكثر من عشرة أهداف للحوثيين في اليمن في أحدث جولة من العمل العسكري ضد الجماعة المرتبطة بإيران والتي تواصل مهاجمة السفن في المنطقة.

وتنفذ الولايات المتحدة ضربات شبه يومية ضد الحوثيين الذين يسيطرون على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، ويقولون إن هجماتهم على السفن تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في الوقت الذي تقصف فيه إسرائيل غزة.

وفشلت الضربات حتى الآن في وقف هجمات الحوثيين التي أزعجت التجارة العالمية ورفعت أسعار الشحن.

وقال بيان مشترك من الدول التي شاركت في الضربات أو قدمت الدعم، إن العمل العسكري استهدف 18 هدفاً للحوثيين في ثمانية مواقع في اليمن بما في ذلك مرافق تخزين الأسلحة والصواريخ تحت الأرض وأنظمة الدفاع الجوي والرادارات وطائرة هليكوبتر.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الضربات تهدف إلى 'مواصلة تعطيل وإضعاف قدرات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران'.

وقال أوستن: 'سنواصل التوضيح للحوثيين أنهم سيتحملون العواقب إذا لم يوقفوا هجماتهم غير القانونية، التي تضر باقتصادات الشرق الأوسط وتسبب أضرارا بيئية وتعطل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن ودول أخرى'.

قالت قناة المسيرة، وهي المنفذ الإخباري الرئيسي الذي تديره حركة الحوثيين، يوم السبت، إن القوات الأمريكية والبريطانية نفذت سلسلة من الضربات في العاصمة صنعاء.

ونقلت عن مصدر عسكري حوثي لم يذكر اسمه قوله إن الغارات المتجددة كانت 'محاولة بائسة لمنع اليمن من تقديم عمليات الدعم للشعب الفلسطيني في غزة'.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجوم على سفينة شحن مملوكة للمملكة المتحدة وهجوم بطائرة بدون طيار على مدمرة أمريكية، واستهدفوا ميناء ومنتجع إيلات الإسرائيلي بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار.

تعمل هجمات الجماعة على تعطيل طريق قناة السويس الحيوي الذي يمثل حوالي 12% من حركة المرور البحرية العالمية، مما يفرض طريقًا أطول وأكثر تكلفة حول إفريقيا.

لم يتم إغراق أي سفينة أو مقتل طاقمها خلال حملة الحوثيين. ومع ذلك، هناك مخاوف بشأن مصير سفينة الشحن روبيمار المسجلة في المملكة المتحدة، والتي تعرضت للقصف في 18 فبراير وتم إجلاء طاقمها. وقال الجيش الأمريكي إن السفينة روبيمار كانت تحمل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة عندما تعرضت للقصف، مما قد يتسرب إلى البحر الأحمر ويسبب كارثة بيئية.

أطلق الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية إلى البحر الأحمر 'لاستعادة حرية الملاحة وحمايتها'.

لدى الولايات المتحدة تحالف موازٍ، وهو عملية حارس الازدهار، يهدف إلى حماية حركة المرور التجارية من هجمات الحوثيين.