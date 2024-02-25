عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربات أمريكية بريطانية شبه يومية ضد الحوثيين في اليمن| تقرير

صدى البلد

نفذت القوات الأمريكية والبريطانية  ضربات ضد أكثر من عشرة أهداف للحوثيين في اليمن  في أحدث جولة من العمل العسكري ضد الجماعة المرتبطة بإيران والتي تواصل مهاجمة السفن في المنطقة.
وتنفذ الولايات المتحدة ضربات شبه يومية ضد الحوثيين الذين يسيطرون على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، ويقولون إن هجماتهم على السفن تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في الوقت الذي تقصف فيه إسرائيل غزة.

وفشلت الضربات حتى الآن في وقف هجمات الحوثيين التي أزعجت التجارة العالمية ورفعت أسعار الشحن.
وقال بيان مشترك من الدول التي شاركت في الضربات أو قدمت الدعم، إن العمل العسكري استهدف 18 هدفاً للحوثيين في ثمانية مواقع في اليمن بما في ذلك مرافق تخزين الأسلحة والصواريخ تحت الأرض وأنظمة الدفاع الجوي والرادارات وطائرة هليكوبتر.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الضربات تهدف إلى 'مواصلة تعطيل وإضعاف قدرات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران'.
وقال أوستن: 'سنواصل التوضيح للحوثيين أنهم سيتحملون العواقب إذا لم يوقفوا هجماتهم غير القانونية، التي تضر باقتصادات الشرق الأوسط وتسبب أضرارا بيئية وتعطل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن ودول أخرى'.

قالت قناة المسيرة، وهي المنفذ الإخباري الرئيسي الذي تديره حركة الحوثيين، يوم السبت، إن القوات الأمريكية والبريطانية نفذت سلسلة من الضربات في العاصمة صنعاء.
ونقلت عن مصدر عسكري حوثي لم يذكر اسمه قوله إن الغارات المتجددة كانت 'محاولة بائسة لمنع اليمن من تقديم عمليات الدعم للشعب الفلسطيني في غزة'.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجوم على سفينة شحن مملوكة للمملكة المتحدة وهجوم بطائرة بدون طيار على مدمرة أمريكية، واستهدفوا ميناء ومنتجع إيلات الإسرائيلي بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار.
تعمل هجمات الجماعة على تعطيل طريق قناة السويس الحيوي الذي يمثل حوالي 12% من حركة المرور البحرية العالمية، مما يفرض طريقًا أطول وأكثر تكلفة حول إفريقيا.
لم يتم إغراق أي سفينة أو مقتل طاقمها خلال حملة الحوثيين. ومع ذلك، هناك مخاوف بشأن مصير سفينة الشحن روبيمار المسجلة في المملكة المتحدة، والتي تعرضت للقصف في 18 فبراير وتم إجلاء طاقمها. وقال الجيش الأمريكي إن السفينة روبيمار كانت تحمل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة عندما تعرضت للقصف، مما قد يتسرب إلى البحر الأحمر ويسبب كارثة بيئية.
أطلق الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية إلى البحر الأحمر 'لاستعادة حرية الملاحة وحمايتها'.
لدى الولايات المتحدة تحالف موازٍ، وهو عملية حارس الازدهار، يهدف إلى حماية حركة المرور التجارية من هجمات الحوثيين.

أهداف للحوثيين التجارة العالمية الدفاع الجوي العاصمة صنعاء القوات الأمريكية والبريطانية القوات الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 1000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد إعلان الصفقة الكبرى

مفاجأة مدوية حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. تفاصيل

البرلمان يتحرك رسميا لحسم ملف الإيجار القديم.. قانون جديد منتظر لفسخ العقود

أقل زيادة بين باقي السلع|تصريحات الشرقية للدخان بشأن استيراد السجائر وهذه الأسعار الجديدة اليوم

45 جنيها| انهيار غير مسبوق في أسعار الدولار الآن بالأسواق

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 .. خبر عاجل من التعليم بشأنه الآن

على أجهزة الأكسجين.. التفاصيل الكاملة لنقل رضا البحراوي إلى المستشفى

نط وسابهم يغرقوا.. القبض على مراكبي معدية منشأة القناطر

موضوعات متعلقة

فوز ترامب بالانتخابات التمهيدية في ساوث كارولينا استعدادا لماراثون 2024 الرئاسي

ماكرون يفتتح معرض باريس الزراعي وسط احتجاجات الغاضبين

الاتحاد الأوروبي: قدمنا لأوكرانيا مساعدات بأكثر من 130 مليار يورو

زعماء أوروبيون يزورون كييف ويتعهدون بدعم أوكرانيا في ذكرى الحرب

الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

مندوب إيران بالأمم المتحدة: الاتهامات الأمريكية لطهران تهدف لإضفاء الشرعية على العدوان

البحرية البريطانية تطلق إنذارا بشأن تدريبات إطلاق النار قرب سواحل السعودية

الاتحاد الأوربي يطلق تحالفا جديدا للمساعدة في صد هجمات الحوثيين وحماية الملاحة الدولية

ترشيحاتنا

بسبب غلاء الأجهزة الكهربائية..إزاي تحافظ عليها لما النور يقطع

بهدف ناصر منسي.. الزمالك يتقدم على أبو سليم الليبي في الشوط الأول

مد ساعة واحدة | تعرف على مواعيد تشغيل المترو خلال رمضان.. تفاصيل

سيارات في سوق المستعمل بـ 110 آلاف جنيه

مشروعات من العيار الثقيل بعد رأس الحكمة.. عزة مصطفى تعلن مفاجأة على الهواء| فيديو

بشائر جديدة تعصف بالدولار.. تفاصيل مشروع ضخم باستثمارات سعودية بعد رأس الحكمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى وفاة إلايجا محمد .. ادعى النبوة وفهم الإسلام خطأ ما قصته؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة يوميا من زيت الزيتون؟

مسلسلات رمضان 2024| داليا البحيري تروج لدورها فى مسلسل "بدون مقابل"

كارل ماي .. كيف تحول من سارق معاطف إلى أشهر الكتاب في العالم

فيديو

«سمسم».. مغامرات مشبوهة تنهي حياة البلوجر العراقي

خفض الدولار نصف جنيه يوميا.. مفاجأة بشأن سعر الورقة الخضراء في مصر

المعدية الغارقة في النيل| الاستعانة بالضفادع البشرية.. والضحايا عمال بسطاء

تغيرات في حالة الطقس .. الارصاد تحذر من هذه الظواهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

اﻟﻤﺰﻳﺪ