فوز ترامب بالانتخابات التمهيدية في ساوث كارولينا استعدادا لماراثون 2024 الرئاسي

فاز الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري في ولاية كارولينا الجنوبية يوم السبت، مما زاد من تشديد قبضته على الترشيح وترك آخر منافسته الرئيسية المتبقية، نيكي هيلي، للنظر في خياراتها المتضائلة.

واكتسح الرئيس السابق جميع منافسات ترشيح الحزب الجمهوري حتى الآن، حيث تفوق أولاً بفارق كبير في ولايتي أيوا ونيو هامبشاير، قبل أن يتفوق في نيفادا، حيث لم تظهر هيلي على بطاقة الاقتراع، وفي جزر فيرجن الأمريكية.

لكن جولته في ولاية كارولينا الجنوبية، التي انتخبت هيلي حاكمة لها مرتين، قد تكون الأكثر إثارة للإعجاب في هذه الحملة.

وقال ترامب أمام حشد من الناس في حفل المراقبة الليلية للانتخابات في كولومبيا بعد وقت قصير من إعلان فوزه: “لقد كان هذا أسرع قليلاً مما توقعنا، وكان فوزًا أكبر مما توقعنا”.

وأعلن ترامب، وهو محاط على خشبة المسرح بمجموعة من أبرز القادة السياسيين في ولاية بالميتو، بما في ذلك الحاكم هنري ماكماستر والسيناتور تيم سكوت، قائلاً: 'لم يسبق لي أن رأيت الحزب الجمهوري موحداً إلى هذا الحد كما هو الآن'.

وبينما تم إطلاق صيحات الاستهجان على زميل سكوت، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية، ليندسي جراهام، في حدث ترامب، تم الترحيب بسكوت على المنصة وسط هتافات صاخبة. لقد برز، منذ انسحابه من الانتخابات التمهيدية وتأييده لترامب، كواحد من البدائل المفضلة للرئيس السابق ومرشح محتمل لمنصب نائب الرئيس.

وأعلن سكوت أمام الحشد المبتهج أن 'كارولينا الجنوبية هي دولة ترامب'.

تضع نتيجة يوم السبت المسؤولية الآن على كاهل هيلي، التي واصلت خطاب التنازل الذي ألقته في الإصرار على أنها ليس لديها خطط للانسحاب من السباق - وهي خطوة قالت إنها ستترك لناخبي الحزب الجمهوري في الولايات التمهيدية المقبلة 'انتخابات على النمط السوفييتي مع انتخابات على الطراز السوفييتي' مرشح واحد فقط.'

“هناك أعداد كبيرة من الناخبين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لدينا يقولون إنهم يريدون بديلاً. قلت في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه بغض النظر عما يحدث في ساوث كارولينا، سأواصل الترشح للرئاسة”. 'أنا امرأة تفي بكلمتي.'

إن نتيجة يوم السبت تضع المسؤولية الآن على كاهل هيلي، التي ضاعفت جهودها في وقت سابق من هذا الأسبوع في خطاب ألقته، معلنة: 'لن أذهب إلى أي مكان'.

المحطة التالية في تقويم ترشيح الحزب الجمهوري هي ميشيغان، حيث سيصوت الجمهوريون في الانتخابات التمهيدية يوم الثلاثاء. وبعد بضعة منافسات متفرقة، سيأتي يوم 5 مارس/آذار بالثلاثاء الكبير ــ وفرصة لترامب للاقتراب أكثر من إنهاء ترشيحه للحزب للمرة الثالثة على التوالي.