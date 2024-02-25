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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ري ستارت .. تامر حسني يعلن تحضيره لفيلم جديد مع هنا الزاهد

تامر حسني وايمن بهجت
تامر حسني وايمن بهجت قمر

أعلن الفنان تامر حسني عن تحضير فيلم جديد ستقوم بالبطولة النسائية فيه النجمة هنا الزاهد وسيحمل الفيلم اسم ري ستارت .

وكتب تامر حسني عبر صفحته على فيس بوك :" توكلنا على الله   بدأنا تحضير فيلمي القادم ان شاء الله  بعنوان  ( ري ستارت ) 
بطولة النجمه الجميله هنا الزاهد  و لسه مكملين ترشيحات، تأليف / ايمن بهجت قمر ،إخراج / ساره وفيق".

تامر حسني :


أعلن المطرب  تامر حسني عن سبب تأجيله لأغنية يانهار أبيض، من خلال منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب تامر على صفحته: يا شباب يا جميل ، لفت نظري سؤالكم المتكرر عن اغنية ((يانهار ابيض ))الحقيقه ان اغنية (( يانهار ابيض )) محتاجه توقيت افضل يوسع لها علشان تنتشر صح ، فتم تحويلها لاغنيات الصيف علشان خلاص شهر رمضان الكريم داخل كل سنة وانتوا طيبين.

وأضاف: الأغنيات هيبقوا ٢ أو ٣ عشان أكون معاكم إن شاء الله في الصيف بحاجة مبهجة تليق بيكم بعد رومانسيات و احزان الشتا اللي كأبتكم بيها.

 

وتابع: مبقتش شايف حد بيغنيلي إلا وبيعيط، فا ان شاء الله نرجع ببهجة جميلة في الصيف، سؤال مهم أوي محتاج رده منكم و بمنتهى الصراحة

كل حد فيكم يقولي اكتر الأغاني اللي عجبته في ألبوم هرمون السعادة كله وشكراً.

تامر حسني هنا الزاهد ري ستارت

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