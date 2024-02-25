اتحاد كتاب مصر يستعد بأنشطة ثقافية فى مقره بالقلعة طوال شهر رمضان

عقد مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادى الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، اجتماعًا موسعًا في مقر الاتحاد الدائم بالقلعة.

ناقش الأعضاء عددًا من القرارات وعقد اتفاقيات مع بعض الجهات الثقافية والجامعات المصرية، إلى جانب استعداد النقابة لإقامة العديد من الأنشطة الثقافية خلال شهر رمضان المبارك، وإقامة الصالون الثقافى الدائم للنقابة بحضور بعض الوزراء والمسئولين بالمقر الدائم لاتحاد كتاب مصر بالقلعة.

وأعلن المجلس في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي رفع قيمة التغطية العلاجية لكل عضو إلى 60 ألف جنيه سنويًا، مع رفع تغطية الأمراض المزمنة إلى 500 جنيه.

وأكد رئيس مجلس الإدارة الشاعر والمفكر الدكتور علاء عبد الهادي أنه استمرار التعاقد مع الدكتور جمال شيحة رئيس جمعية مرضى الكبد على علاج الأعضاء بتخفيض يصل إلى 50٪ لكل أمراض الكبد، كما تم الاتفاق على قيمة التخفيض نفسها مع معهد الكبد بالمنوفية.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس وأعضاء هيئة المكتب الشاعر مختار عيسى نائب رئيس مجلس الإدارة، والشاعر زينهم البدوي السكرتير العام، والشاعر حسن أمين الصندوق.