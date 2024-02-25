حل رائع.. إسكان النواب تكشف تفاصيل جديدة عن صفقة رأس الحكمة

أشاد محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمشروع رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة، قائلا:"حل رائع".



وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن هذه المنطقة منطقة راس الحكمة كان المفترض أن تكون سياحية وليست سكنية، وهذا الأمر تم بالفعل من خلال هذا المشروع.



وتابع محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القيادة السياسية كان لها درو مهم في هذا المشروع، و الحكومة قادت بالمطلوب منها.



