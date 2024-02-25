بعد صفقة رأس الحكمة.. بشرى سارة بشأن أسعار السلع| فيديو

تحدث الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن تأثير مشروع رأس الحكمة.

وقال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "دخول أموال مشروع رأس الحكمة؛ سيؤدي إلى انخفاض أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، ومن ثم انخفاض أسعار سلع استراتيجية عديدة من 20 لـ30%".

وأضاف: " الدولة تعمل بوتيرة سريعة للإفراج الجمركي عن المنتجات"، موضحا أن الدولة شريك في عوائد مشروع تطوير رأس الحكمة بقيمة 35% (ضريبة – صافي ربح) بنظام الشراكة الطبيعية وليس البيع للإمارات".

وطالب عبد المنعم السيد بتخصيص جزء من الأموال التي ستدخل خزانة الدولة من مشروع رأس الحكمة للتصنيع المحلي وتوفير الاعتمادات المستندية.

وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن: "صافي أرباح مشروع رأس الحكمة نحو 600 لـ800 مليار دولار تقريبا في العام الواحد، نصيب مصر منها 35%".