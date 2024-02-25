عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير مركز القاهرة للدراسات: مشروع رأس الحكمة يستطيع استضافة 30 مليون شخص..فيديو

عبد المنعم السيد
عبد المنعم السيد

تحدث الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن مشروع رأس الحكمة.

txt

عبد المنعم السيد: برنامج الطروحات الحكومية حقق 5.6 مليار دولار .. فيديو

txt

مشروعات من العيار الثقيل بعد رأس الحكمة.. عزة مصطفى تعلن مفاجأة على الهواء| فيديو

وقال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "مشروع رأس الحكمة سينمي فكرة السياحة المنوعة، خاصة أنها ستحتوي على 8 فنادق ومنطقة مطاعم ومدارس وكمبوندات ذكية".

وأضاف "منطقة رأس الحكمة يمكن أن تأوي نحو 20 لـ30 مليون مواطن"، مضيفا "مساحة مشروع رأس الحكمة سيكون قريبا من نفس مساحة محافظة القاهرة.. وسيجعل هناك استغلال مستمر للسياحة في الساحل الشمالي طوال العالم".
 

عبد المنعم السيد رأس الحكمة الإعلامية عزة مصطفى الدكتور عبد المنعم السي الدكتور عبد المنعم السيد القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية مشروع رأس الحكمة منطقة رأس الحكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 1000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد إعلان الصفقة الكبرى

مفاجأة مدوية حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. تفاصيل

البرلمان يتحرك رسميا لحسم ملف الإيجار القديم.. قانون جديد منتظر لفسخ العقود

أقل زيادة بين باقي السلع|تصريحات الشرقية للدخان بشأن استيراد السجائر وهذه الأسعار الجديدة اليوم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 .. خبر عاجل من التعليم بشأنه الآن

نط وسابهم يغرقوا.. القبض على مراكبي معدية منشأة القناطر

على أجهزة الأكسجين.. التفاصيل الكاملة لنقل رضا البحراوي إلى المستشفى

مفاجأة مدوية | ناقد رياضي يعلن رحيل كهربا عن الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مرحلة ما بعد الكارثة.. صحة غزة تكشف خطورة الوضع الحالي بالقطاع

شهر من الآن.. بشرى سارة بشأن انخفاض الأسعار بعد صفقة رأس الحكمة

خبير: صفقة "رأس الحكمة" شراكة استثمارية وليست بيعا للأصول

دعاء للرزق وفك الكرب في شهر شعبان .. يبارك فى الصحة والمال والولد والزوجة

بسبب غلاء الأجهزة الكهربائية..إزاي تحافظ عليها لما النور يقطع

بهدف ناصر منسي.. الزمالك يتقدم على أبو سليم الليبي في الشوط الأول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصريحها الأخير.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عز الدين | شاهد

مفيش طحين أو خبز ..مقطع فيديو لطفلة تحكي معاناتها في الحصول على طعام

في ذكرى وفاة إلايجا محمد .. ادعى النبوة وفهم الإسلام خطأ ما قصته؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة يوميا من زيت الزيتون؟

فيديو

فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب يثير الجدل من جديد.. فما السبب؟

«سمسم».. مغامرات مشبوهة تنهي حياة البلوجر العراقي

خفض الدولار نصف جنيه يوميا.. مفاجأة بشأن سعر الورقة الخضراء في مصر

المعدية الغارقة في النيل| الاستعانة بالضفادع البشرية.. والضحايا عمال بسطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

اﻟﻤﺰﻳﺪ