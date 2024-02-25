مدير مركز القاهرة للدراسات: مشروع رأس الحكمة يستطيع استضافة 30 مليون شخص..فيديو

تحدث الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن مشروع رأس الحكمة.

وقال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "مشروع رأس الحكمة سينمي فكرة السياحة المنوعة، خاصة أنها ستحتوي على 8 فنادق ومنطقة مطاعم ومدارس وكمبوندات ذكية".

وأضاف "منطقة رأس الحكمة يمكن أن تأوي نحو 20 لـ30 مليون مواطن"، مضيفا "مساحة مشروع رأس الحكمة سيكون قريبا من نفس مساحة محافظة القاهرة.. وسيجعل هناك استغلال مستمر للسياحة في الساحل الشمالي طوال العالم".

