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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشروعات من العيار الثقيل بعد رأس الحكمة.. عزة مصطفى تعلن مفاجأة على الهواء| فيديو

عزة مصطفى
عزة مصطفى

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على صفقة مشروع رأس الحكمة، قائله: "قولنا قبل كده الفرج قريب إن شاء الله، خدوا بالكوا اللي بيحصل عندنا اسمه استثمار".

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بعد مشروع رأس الحكمة.. عزة مصطفى تكشف مفاجأة عن استثمار قادم |فيديو

وأضافت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: " لسه ردود الفعل على صفقة رأس الحكمة شغالة"، لافته: "يوجد حديث كثير عن صفقات تانية بشأن استعداد الحكومة المصرية لطرح تطوير منطقة رأس جميلة بمدينة شرم الشيخ باستثمارات سعودية ضخمة".

وتابعت: "الدكتور مصطفى مدبولي قال النهاردة إنه الدولة بتستعد لطرح مشروعات من العيار الثقيل، وقولت قبل كدة إن فيه خير كتير جاي"، موضحة: " الأخبار الإيجابية دي بيكون ليها رد فعل مباشر وسريع على جودة الاقتصاد وحركة السوق والأسعار، وطبعًا على سعر الصرف".

واسترسلت: "الدول والشركات الأجنبية الكبرى تحولت للاستثمار في مصر لتمتعها بالاستقرار السياسي نتيجة وعي الشعب المصري المحافظ على بلده من أي فوضي".

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