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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

ليفربول يفوز على تشيلسي بهدف دون رد ويتوج بطلا لكأس الكاراباو

صدى البلد

بهدف قاتل توج ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية “كاراباو” علي نظيره تشيلسي.

وجاء الهدف القاتل للريدز بعد عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء حولها فان دايك رأسية قوية على يمين الحارس دوردي بيتروفيتش داخل الشباك، في الدقيقة 118 من الوقت الإضافي.

 

انتهت مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الرابطة، بالتعادل السلبي دون أهداف، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة.

وشهدت المباراة إلغاء هدفين بواقع هدف لكل فريق، وكانت متوسطة في الفرص الخطرة.

اللقاء يتجه الآن إلى الأشواط الإضافية، لتحديد الفائز في استاد "ويمبلي" في لندن.

واستبعد “كلوب” محمد صلاح؛ بسبب الإصابة، وكذلك المهاجم داروين نونيز. 

 

 

التشكيلة تتضمن حارس المرمى كيليهر، وفي خط الدفاع برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون. 

في خط الوسط ريان جرافينبيرش، واتارو إندو، ماك أليستر، وفي خط الهجوم هارفي إليوت، كودي جاكبو، لويس دياز. 

من جهة أخرى، ضم تشكيل تشيلسي بيتروفيتش في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع جاستو، ديساسي، كولويل، بن تشيلويل.

 في خط الوسط كايسيدو، إنزو فرنانديز، كول بالمر، وفي خط الهجوم كالاجر، رحيم ستيرلينج، جاكسون.

 

 

استاد ويمبلي الرابطة الإنجليزية تشيلسي داروين نونيز رحيم ستيرلينج كأس الرابطة الإنجليزية

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