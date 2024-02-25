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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة تفقدية لوزير التنمية المحلية للمشروعات التنموية بمدينة شرم الشيخ

جولة وزير التنمية
جولة وزير التنمية المحلية بجنوب سيناء

أجرى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية بمدينة شرم الشيخ، تفقد فيها مركز الرصد الأمني الموحد واستمع الوزير لشرح واف عن عمل المركز وهو مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة وطريق شرم الشيخ / النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جاري تنفيذها عن طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية _ الشركة العربية العالمية للبصريات.

كما قام وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء بزيارة لمنطقة سباقات الهجن تفقد الوزير فيها المنصة الرئيسية وقاعة كبار الزوار والقرية التراثية واوضح محافظ جنوب سيناء ان القرية التراثية تم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وأشار  ان القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية و 2 قاعة عرض، مخازن، مسجد ،مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة ولاند سكيب.

ومن جانبه أشاد وزير التنمية المحلية بما شهده خلال جولته بمدينة شرم الشيخ، وقال اللواء هشام آمنة ان جميع مشروعات الخطة الاستثمارية تتم بجنوب سيناء علي خير وجه وقدم الشكر لمحافظ جنوب سيناء لمجهوداته وجميع العاملين معه.

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وزير التنمية المحلية التنمية المحلية المشروعات التنموية شرم الشيخ هشام امنة

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