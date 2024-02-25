تسليم شهادات دورة التأهيل لاختبار التويفل بمركز التطوير المهني بجامعة مدينة السادات

نظم المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة السادات، اليوم الأحد، حفل تسليم شهادات دورة التأهيل لاختبار التويفل التي أقيمت في رحاب المركز لعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف الكليات، وذلك بحضور الدكتور خالد جعفر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمل عبد الواحد من الجامعة الأمريكية، والدكتورة يسرا مهينة، محاضر بالجامعه الأمريكية ومدرب معتمد لدورات اللغة الإنجليزية من الجامعة الأمريكية.

وأكد الدكتور خالد جعفر على أهمية عقد مثل هذه الدورات التي ترتقي بمستوى أعضاء هيئة التدريس وتؤهلهم للحصول علي البعثات الدراسية المختلفة، مشيدا بالمجهود المتميز الذي يبذله المركز لخدمة الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأكد الدكتور شريف شوقي مدير المركز، عن استمرار تقديم خدمات المركز لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية وكذلك التحضير لدورات متميزة سوف يعلن عنها قريبا.

وحضر الحفل لفيف من اعضاء هيئة التدريس الذين أشادوا بمستوى التدريب المتقدم وكذلك عبروا عن سعادتهم بحصولهم على هذه الدورة المتميزة التي أصقلت مهاراتهم في اللغة الإنجليزية، وفي الختام تم توزيع الشهادات والتقاط الصور التذكارية .