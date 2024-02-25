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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حقوق المنصورة تناقش "المستجدات القانونية فى مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية"

ندوه للتوعيه
ندوه للتوعيه

ينظم قطاع خدمة المجتمع بكلية الحقوق جامعة المنصورة، ندوة علمية هامة تحت عنوان " المستجدات القانونية والشرعية فى مجال نقل وزراعة الاعضاء البشرية".
 

تستهدف الندوة مناقشة المستجدات الخاصة بمدى جواز الوصية بنقل الاعضاء بعد الوفاة، خاصة وان هذا الامر اذا تم وفق ضوابطه القانونية والشرعية سوف يشكل فتحا جديدا فى مجال العلاج الطبي لكثير من الامراض المزمنة، بعيدا عن الاتجار فى الاعضاء البشرية.

تنعقد هذه الندوة فى رحاب كلية الحقوق، يوم الاحد القادم  بحضور  المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى قضاة مصر، ويحاضر فيها كل من الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية،  الدكتور احمد شوقى ابو خطوة، استاذ القانون الجنائى وعميد الكلية الاسبق والمستشار الدكتور مجدى سلامة، رئيس محكمة جنايات الاسكندرية.

الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية المستشار محمد عبد المحسن خدمة المجتمع وتنمية البيئة شؤون خدمة المجتمع رئيس نادى قضاة مصر رئيس جامعة المنصورة محكمة جنايات الإسكندرية نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع نقل وزراعة الأعضاء البشرية نائب رئيس الجامعة لشؤون

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