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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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الحكومة حريصة على المشاركة بفعالية في جلسات الحور الوطني

الحكومة حريصة على تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.. تفاصيل

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني ووجه رئيس الوزراء بضرورة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى والمشاركة الفاعلة في المرحلة الثانية، مشيرا إلى قرر رئيس الوزراء اليوم بتشكيل مجموعة تنسيقية مشتركة من الحكومة والحوار الوطني لمتابعة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى. 

 وأضاف محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية "لبنى عسل"، على قناة "الحياة"، أن مخرجات المرحلة الأولى تم توجيه كافة الوزراء المعنية بتنفيذها على الفور ومجلس الوزراء سيتابع مع الوزراء المعنيين بتنفيذ التوصيات التي تقع في اختصاصاتهم.  

وتابع فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من الحوار الوطني خلال الأيام المقبلة سيبدأ مناقشة المرحلة الثانية من الحوار والحكومة ستتابع التوصيات، وسنشارك في المرحلة الثانية ونتابع التوصيات للمرحلة الثانية، وهناك مجموعة تنسيقية مشتركة من الحكومة والحوار الوطني لتنفيذ توصيات المرحلة الأولى.  

واستكمل الحكومة حريصة على المشاركة بفعالية في جلسات الحور الوطني بمرحلته الثانية وتكليف الوزراء والمسئولين المعنيين بالتفاعل الايجابي في جلسة المرحلة الثانية من الحوار الوطني.

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