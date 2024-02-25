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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الفوز على أبو سليم الليبي.. شوقي السعيد يوجه رسالة لمجلس الزمالك

مجلس الزمالك
مجلس الزمالك

فاز فريق الزمالك على نظيره أبو سليم الليبي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما على استاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب شوقي السعيد لاعب الزمالك السابق، عبر حسابه علي فيسبوك "بصراحة كل يوم مجلس إدارة الزمالك يثبت أنه على قدر الثقة".

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية 

ضمن الزمالك التأهل لربع نهائي الكونفدرالية متصدرا مجموعته ويتبقى له جولة في دور المجموعات، وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

1- الزمالك 13 نقطة

2- أبو سليم الليبي 9 نقاط 

3-ساجرادا الأنجولي 4 نقاط

4- سوار الغيني دون نقاط

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