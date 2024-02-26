29 فبراير.. آخر موعد للاشتراك بحفلة تخرج دار علوم



أعلنت كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، انه تم فتح باب التسجيل والحجز في حفل يوم الخريج بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة ضمن فعاليات احتفال كلية دار العلوم بمرور ١٥٠ عامًا على إنشائها.

أوضحت كلية دار العلوم ، انه تيسيرًا على المشاركين في الحفل من الداخل والخارج يمكنكم ملء استمارة المشاركة على الرابط الآتي في موعد أقصاه ٢٠٢٤/٢/٢٩ .



‏https://forms.gle/UpyogP5MwU4j6jH4A?fbclid=IwAR1jI7APUbvDOAH6eEl1y3hU4P7d03ypWCbC0Wk6PV9QzTLpp06uY-6Z5_o_aem_AWowRXzcRgK1TIxjcyl3bnKl5mhMbm2pXteWObRcmk8zuLIWBZGwknoUA1UCU9d1-Yc



جامعة القاهرة

فى سياق آخر ، وافق الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، على تكليف خريجي المعهد الفني للتمريض التابع لكلية التمريض بالجامعة ويبلغ عددهم 282خريجا، واستلامهم العمل بالمستشفيات والجهات التابعة لجامعة القاهرة، والتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتمويل الدرجات المالية اللازمة لهم.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن خريجي المعهد الفني للتمريض سيتم تكليفهم بوظيفة من الدرجة الرابعة الفنية بالمجموعة النوعية لوظائف التمريض والصحة العامة، وسيتم توزيعهم وفقاً لاحتياجات كل جهة لسد العجز، مشيرًا إلى ترشيح 9 خريجين للعمل داخل المعهد الفني للتمريض، و20 للعمل بمستشفى الطلبة، و20 للعمل بالإدارة العامة للشئون الوقائية، و150 للعمل بكلية طب الفم والأسنان، و83 للعمل بمستشفى أبو الريش الياباني.