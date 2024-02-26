أخبار التعليم.. الإعلان عن منح مقدمة من بنجلاديش للعام الدراسي الجاري.. قدامك فرصة..انتهاء الملتقى التوظيفى لجامعة عين شمس 2024

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

قدامك فرصة..انتهاء الملتقى التوظيفى لجامعة عين شمس لعام 2024



يختتم اليوم مركز التوظيف بجامعة عين شمس الحدث الأضخم " الملتقي التوظيفي للجامعة لعام 2024 " تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف بجامعة عين شمس والذي استمر لمدة يومين 25 ، 26 فبراير 2024 من الساعة 2 مساء حتى الساعة 8 مساء في مقر مركز التوظيف داخل المدينة الجامعية لجامعة عين شمس بالعباسية.

لطلاب جامعة حلوان .. الاطلاع علي نتائج الفصل الدراسي الأول عبر هذا الرابط

أعلنت إدارة جامعة حلوان انه يمكن للطلاب بكافة الكليات الاطلاع على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الاول لكل الفرق الدراسية فور ظهورها عبر الموقع الالكتروني الخاص بالجامعة “ بوابة نتائج جامعة كليات حلوان” عبر الرابط التالي: ‏http://app1.helwan.edu.eg/

التعليم العالي تعلن عن منح مقدمة من بنجلاديش للعام الدراسى الجاري

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة بنجلاديش بالقاهرة بأن وزارة الصحة ورعاية الأسرة ببنجلاديش أصدرت منشورًا يدعو فيه الطلاب الأجانب للقبول فى دورات MBBS/BDS فى كليات الطب/ طب الاسنان الحكومية ببنجلاديش للعام الدراسى 2023/2024 .

29 فبراير.. آخر موعد للاشتراك بحفلة تخرج دار علوم

أعلنت كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، انه تم فتح باب التسجيل والحجز في حفل يوم الخريج بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة ضمن فعاليات احتفال كلية دار العلوم بمرور ١٥٠ عامًا على إنشائها.



أوضحت كلية دار العلوم ، انه تيسيرًا على المشاركين في الحفل من الداخل والخارج يمكنكم ملء استمارة المشاركة على الرابط الآتي في موعد أقصاه ٢٠٢٤/٢/٢٩ .