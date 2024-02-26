قدامك فرصة.. انتهاء الملتقى التوظيفى لجامعة عين شمس لعام 2024

يختتم اليوم مركز التوظيف بجامعة عين شمس الحدث الأضخم لجامعة عين شمس " الملتقي التوظيفي للجامعة لعام 2024 " تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف بجامعة عين شمس والذي استمر لمدة يومين 25 ، 26 فبراير 2024 من الساعة 2 مساء حتى الساعة 8 مساءا في مقر مركز التوظيف داخل المدينة الجامعية لجامعة عين شمس بالعباسية.



وأوضحت جامعة عين شمس أنه من المقرر أن تم تخصيص اليوم الأول (الأحد 25 فبراير) لطلاب وخريجى جامعة عين شمس من كليات الهندسة، الحاسبات والمعلومات، الطب، التمريض، الصيدلة، العلوم، الزراعة، وكلية البنات (قسم العلوم)، طب الأسنان

للتسجيل الخاص بكليات اليوم الأول:

https://asucareercenter.icareerhub.com/admin_portal?tab=Events%20%26%20Workshops

أما اليوم الثاني (الاثنين 26 فبراير) يخصص لكليات التجارة، الألسن، الآداب، الحقوق، التربية، وكلية البنات (أقسام الآداب و التربية)، الإعلام .

للتسجيل الخاص بكليات اليوم الثاني:

https://asucareercenter.icareerhub.com/admin_portal?tab=Events%20%26%20Workshops

يشارك في الملتقي عدد كبير من الشركات المرموقة و الخبراء من مجالات مختلفة وسيتضمن الملتقي مجموعة متكاملة من الأنشطة المختلفة، على النحو التالي :

- معرض توظيفي لمدة يومين كل يوم سيستهدف مجموعة من الكليات كما سبق ذكره ، ومن المتوقع مشاركة 53 شركة في المعرض التوظيفي علي مدار يومى الملتقى.

- محادثات مهنية من قبل الشركاء والخبراء في المجالات المختلفة (Career Talks and Panel Discussions)

- دوائر الإرشاد والتوجيه من قبل الشركاء والخبراء في المجالات المختلفة (Mentorship Circles)، ومن المتوقع تنظيم 15 دائرة إرشاد مهنية كل يوم اثناء الحدث، بمجموع 30 دائرة إرشاد مهنية خلال اليومين.



- ورش عمل مهنية من قبل الشركاء والخبراء في المجالات المختلفة، (Generic Workshop) من المتوقع تنظيم 5 ورش عمل مهنية كل يوم اثناء الحدث، بمجموع 10 ورش عمل مهنية علي مدار اليومين .

https://www.asu.edu.eg/ar/7232/news/