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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعديل مدة المحاضرات بجامعة عين شمس خلال شهر رمضان

جداول الدارسة خلال
جداول الدارسة خلال شهر رمضان

قال الدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار جامعة عين شمس انه مع اقتراب شهر رمضان الكريم تم تعديل الجداول وساعات المحاضرات، حيث تبدأ المحاضرة الأولى من الساعة 9 صباحا وينتهى اليوم الدراسى 4 عصرا.

أكد خلال تصريحاته لصدي البلد، أن هذه المواعيد خلال شهر رمضان فقط، وتعود المواعيد القديمة مع نهاية الشهر الكريم.

اضاف الدكتور حسام طنطاوي أنه سيتم تقليص زمن المحاضرة والمعمل خلال شهر رمضان  بحيث تقلل الساعة من زمن المحاضرة، ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا الرابط  هنا.

 

يأتي ذلك نظرا لتزامن حلول شهر رمضان المعظم مع الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي.

قرارات جديدة بألسن عين شمس 
 


أصدر  الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس ،قراراً بتعيين الدكتورة دينا محمد عبده حمص رئيساً لمجلس قسم اللغة الروسية بكلية الألسن اعتبارا من ٢١/ ٢ / ٢٠٢٤ ولمدة عام .

و تعيين د. الدكتور وجيه يعقوب السيد رئيسا لمجلس قسم اللغة العربية بكلية الألسن ، اعتبارا من ٢١ / ٢ /٢٠٢٤ ولمدة ثلاث سنوات.

كما أصدر قراراً بتعيين الدكتورة رانيا عادل حسن احمد خليفة رئيسا لمجلس قسم اللغة الفرنسية بكلية الالسن اعتبارا من ١٧ / ۲۰۲۳/٦ ولمدة ثلاث سنوات.

وتعيين  الدكتورة مرفت علي محمد السيد رئيسا لمجلس قسم اللغة الصينية بكلية الالسن اعتبارا من ٢/٢١ / ٢٠٢٤ وحتى ٢٠٢٤/٣/١٧.

وتعيين الدكتورة نهلة محمد ناجي محمد توفيق محمد  رئيسا لمجلس قسم اللغة الالمانية بكلية الالسن اعتبارا من ٢١ / ٢ / ٢٠٢٤ ولمدة عام .

كذلك أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، قرارا بقيام الدكتورة اميمة عبد الرحمن محمد الأستاذ المتفرغ بكلية الالسن بالإشراف على مجلس قسم اللغات الافريقية بالكلية اعتبارا من ٢١/ ٢ / ٢٠٢٤ ولمدة عام.

وقيام الدكتورة ياسمين محمود أحمد محمود  الأستاذ المساعد بقسم اللغة الاسبانية بكلية الالسن بأعمال رئيس مجلس القسم اعتبارا من ٢١/ ٢ / ٢٠٢٤ ولمدة عام.

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