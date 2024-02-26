لدينا فرصة ضئيلة لبقاء الإنسانية.. خبير يحذر من تهديد الذكاء الاصطناعي

"لدينا فرصة ضئيلة لبقاء الإنسانية". هكذا حذر أحد خبراء التكنولوجيا من التهديد الوجودي الذي يشكله الذكاء الاصطناعي على البشر و البشرية بأكملها.

وفي حوار لصحيفة الجارديان، قال باحث الذكاء الاصطناعي، إليازر يودكوفسكي لدي شعور بأن الجدول الزمني الحالي المتبقي لدينا يبدو أقرب إلى خمس سنوات من كونه خمسين عامًا.

ويعني يودكوفسكي بـ "الجدول الزمني المتبقي" على أنه "النهاية التي تصنعها الآلة لكل الأشياء"، أو “نهاية العالم الشبيهة بفيلم ”Terminator"، أو "مشهد جحيم ماتريكس".

وأوضح يودكوفسكي أن العالم بشكله الطبيعي الذي نعيشه الآن قد يتغير تمامًا، حيث أن عصر سيطرة الروبوت قد يمكن أن يكون في غضون "عامين، أو يمكن أن يستغرق عشر سنوات."

وشدد يودكوفسكي،أن التطور السريع في التكنولوجيا يمثل على الأرجح تهديدًا وجوديًا، كما دعا العام الماضي إلى قصف مراكز البيانات لوقف صعود الذكاء الاصطناعي.

وأعاد يودكوفسكي التفكير في هذه الدعوة قائلًا إنه لم يعد يعتقد أنه ينبغي استخدام الأسلحة النووية لاستهدافها، مؤكدًا "سأختار صياغة أكثر دقة الآن".