تنشيط السياحة: مشروع سفرة مصر على جوجل لتعريف الناس بطعام أم الدنيا

كشف عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، تفاصيل جديدة عن مشروع سفرة مصر، مشيرا إلى أن هذا المشروع يروج للسياحة المصرية بقوة.

وأضاف رئيس هيئة تنشيط السياحة، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن مشروع سفرة مصر على منصة جوجل لتعريف الناس بالطعام المصري، متابعا أن يهدف هذا المشروع إلى تعريف شعوب العالم بالتميّز والتنوّع الذي تتمتع به المأكولات المصرية وتاريخها.

وتابع عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، انه يؤرخ هذا المشروع الرقمي مزيجًا من النواحي الثقافية والأماكن والمأكولات المرتبطة بتراث الطهي المصري في العقود الماضية وحتى عصرنا الحالي.







