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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد سفر صلاح إلى ليفربول بعد مغادرة معسكر منتخب مصر

صدى البلد

أعلن الإعلامي عمرو ربيع ياسين، موعد سفر محمد صلاح إلى إنجلترا  عائدا إلى فريقه ليفربول.

وكتب ربيع من خلال حسابه الشخصي على تطبيق “إكس”: “محمد صلاح يتواجد في مباراة كاب فيردي من المدرجات ويسافر لإنجلترا بعد المباراة”.

ويلتقي منتخب مصر ضد الرأس الأخضر غدا الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بأمم إفريقيا 2023.

القناة الناقلة لمباراة مصر ضد الرأس الأخضر

ومن المقرر أن تنقل مباراة مصر ضد الرأس الأخضر عبر شاشة قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة أمم إفريقيا.

منتخب مصر يتعادل مع غانا

وتعادل منتخب مصر مع غانا 2/2 في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على ملعب فيليكس هوفويت بواني، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

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