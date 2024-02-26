عاجل.. مسؤولة أمريكية كبيرة تزور الاحتلال الإسرائيلي والضفة الغربية والأردن.. الأسبوع الجاري

أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر، إن مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، سامانثا باور، ستزور الاحتلال الإسرائيلي والضفة الغربية والأردن هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لـ CNN، إن باور ستجتمع مع مسؤولين حكوميين إسرائيليين وفلسطينيين وأردنيين، فضلا عن منظمات المساعدات الإنسانية الدولية لمناقشة الحاجة الملحة لتوسيع الوصول لتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية والتجارية إلى المدنيين في غزة.

وفي وقت سابق، قال المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي ماثيو هولينجورث، إن قطاع غزة سيشهد مستويات جوع غير مسبوقة لم يعهدها العالم من قبل.

وأضاف هولينجورث أن البيانات الواردة من شمال قطاع غزة تظهر تفاقم سوء التغذية لدى الأطفال إلى مستويات طارئة خلال 4 أشهر فقط.