أخبار الفن: فيلم فوي فوي فوي يفوز بجائزة جمعية الفيلم وحسن الرداد يصالح فريق عمل مسلسله الجديد محارب

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:



أحيا المطرب مدحت صالح مساء أمس الأحد الليلة الأولى من حفلتين دار الاوبرا المصرية والتى يقيمها يومي 25 و26 فبراير الحالي على المسرح الكبير بدارالأوبرا المصرية.



وقدم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانووالموسيقى عمرو سليم وبمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو احمد عامر مقطوعة علي عش الحب ،وباقة متنوعة من أجمل اغنياته الخاصة منها لحظة شروق الشمس ،السهرة تحلي، انا مش بعيد،بحبك كل ما تطلع شمس، محبتك جنون، حبيبي يا عاشق،شبكوا ايديكوا.



طرح الفنان حسن الرداد أغنية جديدة بصوته بعنوان محارب ولعها، وهي أغنية دعائية لمسلسله الجديد الذى يحمل نفس الاسم.



وقرر الرداد من خلال هذه الأغنية مصالحة فريق عمل المسلسل والذى لم يذكر أسماء البعض منهم فى إحدى الحملات الترويجية للمسلسل وعلق الرداد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: حبيت أصالح زمايلى وعملت لهم أغنية محارب ولعها.



كشف النجم أشرف عبد الباقي حقيقة حدوث حريق في فيلته الخاصة التي يقام فيها ديكور مسلسل الكبير أوي.

وقال أشرف عبد الباقي في تصريح خاص لـ صدى البلد :"دي مزرعة بتاعت أخو زوجتي وفريق عمل الكبير أوي بيصوروا هناك".

كشفت قناة CBC عن قائمة مسلسلاتها فى موسم رمضان 2024، والتى تضم مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية المختلفة بين الأكشن والدراما والاجتماعي.



وأعلنت القناة أنها من المفترض ان تعرض خلال الشهر الكريم عن كل من مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق وصدفة للفنانة ريهام حجاج ومسلسل محارب لحسن الرداد ومسلسل مسار اجباري لعصام عمر وأحمد داش ومسلسل مليحة للفنان دياب وميرفت أمين ومسلسل سر إلهي للفنانة روجينا.



أعلن المخرج عمر هلال عن فوز فيلمه الجديد فوي فوي فوي بجائزة جمعية نقاد السينما لأحسن فيلم مصري لعام 2023.



وكتب عمر على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام: في ليلة جميلة وحوار مفتوح و سلس مع رئيس جمعية النقاد الاستاذ أحمد شوقي ، كان لي الشرف إني استلم جائزه أحسن فيلم عن الافلام التي صدرت في ٢٠٢٣، بتصويت من أعضاء الجمعيه، و التي شرفت بلقاء بعض من أعضائها اليوم.