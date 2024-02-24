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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قصة العوجا.. محمد عبده يقدم أغنية جديدة في يوم التأسيس السعودي

محمد عبده
محمد عبده

قدم فنان العرب محمد عبده أغنية جديدة بعنوان "قصة العوجا" ضمن حفل غنائي مسرحي ضخم، أقيم احتفاء بمناسبة يوم التأسيس السعودي.

الأغنية من كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن، ألحان الموسيقار طلال، توزيع موسيقي لإسلام مرغني، إشراف عام خالد أبو منذر.

تعبر الأغنية عن تراث المملكة العربية السعودية الثقافي، وتستلهم الزمن الماضي ونسماته التاريخية، وتطلعات الحاضر للتقدم الرقي.

أكد الفنان محمد عبده سعادته بالمشاركة في حفل يوم التأسيس، وقال: "كلنا كفنانين من بداية حياتنا الفنية نعتز بفرحة الوطن ونغني له، هذا هو شعوري كفنان يحتفل بيوم التأسيس".

وأضاف: أغنية "قصة العوجا" تحمل العديد من الأفكار الموسيقية الشرقية المتجددة، وكنت سعيدًا جدًا وأنا أغني في احتفالات اليوم الوطني، وندعو الله العلي القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والامان.

محمد عبده قصة العوجا

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