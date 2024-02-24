عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تفاصيل دور علي الطيب في مسلسل مليحة

علي الطيب
علي الطيب

يشارك الفنان علي الطيب في السباق الرمضاني بمسلسل "مليحة" والذي يعتبر من أكثر المسلسلات التي ينتظرها الجمهور نظرًا لمناقشته القضية الفلسطينية.

يجسد خلال الأحداث شخصية دكتور هشام هلال، وهو طبيب يعمل في تخصص النساء والتوليد بمستشفى في ليبيا، وأحداث المسلسل تدور حول قصة أسرة فلسطينية، وتتناول الفترة ما بين عام 2002  حتى 2012 وما بعدها.

 

أحداث مسلسل مليحة في رمضان 2024
 

يعد مسلسل مليحة، أول عمل درامي يتم إنتاجه عن القضية الفلسطينية وأحداث العدوان على غزة التي اندلعت منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 

تدور أحداث المسلسل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في مدينة السلوم بمرسى مطروح، لكن بعد أحداث ليبيا تضطر الأسرة للعودة مرة أخرى إلى غزة، عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.

تجسد ميرفت أمين، خلال المسلسل دور والدة “دياب” الشاب الفلسطيني الذى يعيش في مصر.

يسلط المسلسل الضوء على قصة حياة مليحة ومعاناتها تحت الاحتلال والصراعات القائمة في المنطقة، مع التركيز على واقع الحياة في فلسطين وتأثيرات الحروب على الأفراد والمجتمعات.

 

يرمز البوستر إلى الصمود والتصدي للظروف الصعبة، مع التركيز على الإرادة والقوة النفسية التي يحتاجها الأفراد لمواجهة التحديات والصعاب في ظل استمرار الصراعات.

 

أبطال مسلسل مليحة
 

العمل من إخراج عمرو عرفة، تأليف رشا عزت الجزار، ويشارك في البطولة أشرف زكي، ماجدة زكي، أمير المصري، حنان سليمان، أحمد السعدني وسارة عبدالرحمن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

على الطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع إلى مستويات تاريخية| انهيار أسعار الذهب والدولار بعد إعلان الصفقة الكبرى

10 جنيهات مرة واحدة|انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

أول تعليق من أوبر لـ"صدى البلد" بعد اتهام سائقها بمحاولة خطف فتاة

لو رجع الزمن أشتغل بواب وزبال للأهلي.. لاعب سابق يثير الجدل بتصريحات نارية

قرار عاجل في اتهام مرتضى منصور بإهانة محمود الخطيب

دعاء ليلة النصف من شعبان.. ردده الآن يمحو ذنوبك ويقضي جوائجك ويعطيك الخيرات

كاف يفجر مفاجأة بشأن إيقاف ياسر إبراهيم ومحمد هاني بدوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

أخبار الفن.. نجاة ابنة المخرج محمد سامي وشقيقته من حادث سير.. وإلهام شاهين تكشف عن أسم الفيلم الذى ندمت على تقديمه

دراما رمضان 2024.. العدل جروب تطرح البوستر الرسمي لـ عتبات البهجة

تعرف على إيرادات فيلم أبو نسب أمس

عمر كمال يصل الأردن لإحياء حفل غنائي مساء اليوم

ياريتني ما عملته.. إلهام شاهين تندم على تقديم هذا الفيلم

استقبال ملوكي.. لحظة وصول شيرين عبد الوهاب إلى بيروت استعداد لحفل غدا

رامي صبري يكشف موعد طرح أغنيته الجديدة مع يارا

رامي صبري يسجل ديو مع يارا.. صور

ترشيحاتنا

مسئول إسرائيلي: حماس تخلت عن بعض مطالبها لكن الاتفاق مازال بعيدًا

كواليس مفاوضات باريس| مقترح مصري أمريكي لهدنة بغزة قبل رمضان.. تل أبيب تشير إلى تقدم والقرار بيد حماس

محمد صلاح| أمنية صادمة للاعب تشيلسي قبل مواجهة ليفربول

حكم تفسير الأحلام والرؤى في المنام.. دار الإفتاء تجيب

أين الحرية والعدل؟ رئيس جامعة الأزهر يستنكر إبادة الأطفال والنساء في غزة

أول تعليق من أوبر لـ"صدى البلد" بعد اتهام سائقها بمحاولة خطف فتاة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين أثارت الجدل بهذه الإطلالات بعد فقدان وزنها| شاهد

بمذاق لا يقاوم| طريقة عمل الكانيلوني

رمضان 2024| طرح البوسترات الفردية لمسلسل «الحشاشين»

معركة لوس أنجلوس.. كيف قاتلت القوات الأمريكية كائنات فضائية عام 1942 ؟

فيديو

تقلبات جوية حادة .. أمطار وسحب كثيفة تغطي معظم المحافظات

مفاجأة لبعض المستحقين .. زيادات معاشات 2024 بعد قرار السيسي

مكاسب عديدة.. ماذا يستفيد المواطن البسيط من مشروع رأس الحكمة؟

تهاوي الذهب والدولار.. مفاجأة في أسعار الأصفر والأخضر اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

اﻟﻤﺰﻳﺪ