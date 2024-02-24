تفاصيل دور علي الطيب في مسلسل مليحة

يشارك الفنان علي الطيب في السباق الرمضاني بمسلسل "مليحة" والذي يعتبر من أكثر المسلسلات التي ينتظرها الجمهور نظرًا لمناقشته القضية الفلسطينية.

يجسد خلال الأحداث شخصية دكتور هشام هلال، وهو طبيب يعمل في تخصص النساء والتوليد بمستشفى في ليبيا، وأحداث المسلسل تدور حول قصة أسرة فلسطينية، وتتناول الفترة ما بين عام 2002 حتى 2012 وما بعدها.

أحداث مسلسل مليحة في رمضان 2024



يعد مسلسل مليحة، أول عمل درامي يتم إنتاجه عن القضية الفلسطينية وأحداث العدوان على غزة التي اندلعت منذ السابع من أكتوبر الماضي.

تدور أحداث المسلسل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في مدينة السلوم بمرسى مطروح، لكن بعد أحداث ليبيا تضطر الأسرة للعودة مرة أخرى إلى غزة، عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.

تجسد ميرفت أمين، خلال المسلسل دور والدة “دياب” الشاب الفلسطيني الذى يعيش في مصر.

يسلط المسلسل الضوء على قصة حياة مليحة ومعاناتها تحت الاحتلال والصراعات القائمة في المنطقة، مع التركيز على واقع الحياة في فلسطين وتأثيرات الحروب على الأفراد والمجتمعات.

يرمز البوستر إلى الصمود والتصدي للظروف الصعبة، مع التركيز على الإرادة والقوة النفسية التي يحتاجها الأفراد لمواجهة التحديات والصعاب في ظل استمرار الصراعات.

أبطال مسلسل مليحة



العمل من إخراج عمرو عرفة، تأليف رشا عزت الجزار، ويشارك في البطولة أشرف زكي، ماجدة زكي، أمير المصري، حنان سليمان، أحمد السعدني وسارة عبدالرحمن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.