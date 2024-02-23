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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعرف على إيرادات فيلم أبو نسب أمس

أبو نسب
أبو نسب

لازال يحصد فيلم أبو نسب للفنان محمد عادل إمام الكثير من الإيرادات اليومية، حيث حقق أمس إيرادات بلغت 229 ألف جنيه. 

 

أبو نسب يتخطى 50 مليون جنيه

 

وكان محمد عادل إمام احتفل منذ أيام بتخطي إيرادات فيلمه الجديد أبو نسب 50 مليون جنيه منذ طرحه في السينمات المصرية.

وكتب محمد إمام عبر حسابه بتطبيق إنستجرام:"الحمدلله ابو_نسب 50 مليون إيرادات في #مصر و في نفس الوقت سعيد بتجربة فيلم #الحريفة .. فيلم شبابي جميل معمول بحرفية عالية وابطاله هما نجوم المستقبل .. مبروك لكل صناعة اللي معظمهم أصدقائي .. هفوتلكم المره دي انكم عدتوني في الإيرادات.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسى  ومجموعة من ضيوف الشرف منهم شيكو وماجد المصرى ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وإنتاج شركات سيرنجى فيلمز ومصر العالية وماجيك بيز. ونيو سينشرى وفيلم سكوير وأوسكار.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى لا يخلو من الأكشن، حول علي (محمد إمام) الذى يقع فى حب داليا (ياسمين صبرى)، وعندما يقرر الزواج منها يظهر والدها المجرم (ماجد الكدوانى) بعد خروجه من السجن يوم زفافها، فتنقلب حياتهما ويجد نفسه متورطًا فى سلسلة من أحداث الاىْىٓقام بين عصابة حماه وعصابة أخرى.

ويجمع  فيلم " أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبري للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

أبو نسب فيلم أبو نسب محمد عادل امام

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