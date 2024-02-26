قناة CBC تعلن عن قائمة مسلسلاتها في موسم رمضان

كشفت قناة CBC عن قائمة مسلسلاتها فى موسم رمضان 2024، والتى تضم مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية المختلفة بين الأكشن والدراما والاجتماعي.



وأعلنت القناة أنها من المفترض ان تعرض خلال الشهر الكريم عن كل من مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق وصدفة للفنانة ريهام حجاج ومسلسل محارب لحسن الرداد ومسلسل مسار اجباري لعصام عمر وأحمد داش ومسلسل مليحة للفنان دياب وميرفت أمين ومسلسل سر إلهي للفنانة روجينا.





مسلسل صيد العقارب

ويشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب كل من الفنانة غادة بعد الرازق و أحمد ماهر، محمد علاء، سامية عاطف، رياض الخولي، سيمون، وآخرون، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن .

مسلسل صدفة

وتقدم ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ ويعد المسلسل التعاون الرابع الذى يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا ثلاث مرات من قبل في مسلسلات "جميلة، ويوتيرن ولما كنا صغيرين".

يذكر أن آخر أعمال ريهام مسلسل جميلة، وعرض العام الماضي، وشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، يسرا اللوزي، سوسن بدر، سامح الصريطي، أحمد الشامي، مروة الأزلي، وصبري عبدالمنعم، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

مسلسل محارب

مسلسل محارب، بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، ماجد المصري، ملك أحمد زاهر، محمود عمرو ياسين، محمود الليثي ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وتدور الأحداث في إطار شعبي اجتماعي حول حسن الذي يظهر في دور سواق ميكروباص، ولكن تمر حياته بالعديد من الأزمات، كما أنه سيظهر من أصول صعيدية ويهرب من الثأر، كما يجسد أحمد زاهر شخصية محام، أيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محام ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.

مسلسل مسار اجباري

ويضم مسلسل مسار إجباري عددا من نجوم الفن الشباب وعلى رأسهم أحمد داش وعصام عمر ومي الغيطي وياسمينا العبد.

وكشف داش عن دوره في مسلسل مسار إجباري، معلقًا، أقدمدور شاب متطلع للمستقبل وبشوش.. ويفكر كيف يجلب الأموال لكي يعيش حياة مستقرة ويكافح بالدخول في مشاريع ولكن يتعرض لظروف حياتية صعبة تغير من واقعة البسيط.

مسلسل مليحة

مليحة من إخراج عمرو عرفة، تأليف رشا عزت الجزار، ويشارك في البطولة أشرف زكي، ماجدة زكي، أمير المصري، حنان سليمان، أحمد السعدني وسارة عبدالرحمن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل سر إلهي

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

ويعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.