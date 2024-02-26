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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فوي فوي فوي يفوز بجائزة جمعية نقاد السينما لأحسن فيلم مصري

بوستر فيلم فوي فوي
بوستر فيلم فوي فوي فوي

أعلن المخرج عمر هلال عن فوز فيلمه الجديد فوي فوي فوي بجائزة جمعية نقاد السينما لأحسن فيلم مصري لعام 2023.

وكتب عمر على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام: في ليلة جميلة وحوار مفتوح و سلس مع رئيس جمعية النقاد الاستاذ  أحمد شوقي ، كان لي الشرف إني استلم جائزه أحسن فيلم عن الافلام التي صدرت في ٢٠٢٣، بتصويت من أعضاء الجمعيه، و التي شرفت بلقاء بعض من أعضائها اليوم.

 

وأضاف: فعلا فخور بالجائزه دي .. جايزة مصريه استلمها قبلي و على نفس المسرح عمالقه زي الاساتذه خيري بشاره و محمد خان و يوسف شاهين و عاطف الطيب و غيرهم من الفنانين المصريين العظام.


مهم أوي الاهتمام العالمي ، لكن ان نقاد اهم بلد في المنطقه يكرموك في اول فيلم.

واختتم حديثه قائلا: شرف كبير أوي أوي، شكرا لكل شركاء النجاح من منتجين و ممثلين و فنيين.
 

تفاصيل الفيلم


ڤوي! ڤوي! ڤوي! يروي قصة حسن حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر. في هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها  صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقاه اللذان يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.
 

المخرج عمر هلال جمعية نقاد السينما

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