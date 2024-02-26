محارب ولعها.. حسن الرداد يصالح فريق عمل مسلسله الجديد بأغنية

طرح الفنان حسن الرداد أغنية جديدة بصوته بعنوان محارب ولعها، وهي أغنية دعائية لمسلسله الجديد الذى يحمل نفس الاسم.



وقرر الرداد من خلال هذه الأغنية مصالحة فريق عمل المسلسل والذى لم يذكر أسماء البعض منهم فى إحدى الحملات الترويجية للمسلسل وعلق الرداد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: حبيت أصالح زمايلى وعملت لهم أغنية محارب ولعها.



الأغنية من غناء حسن الرداد وكلمات وألحان صلاح دوشة ومن توزيع بيشو.











وطرحت شركة السبكي للإنتاج الفني البرومو الرسمي لمسلسل “محارب” بطولة الفنان حسن الرداد، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، والمنتظر عرضه ضمن السباق الرمضاني القادم2024.

مسلسل محارب، بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، ماجد المصري، ملك أحمد زاهر، محمود عمرو ياسين، محمود الليثي ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وتدور الأحداث في إطار شعبي اجتماعي حول حسن الذي يظهر في دور سواق ميكروباص، ولكن تمر حياته بالعديد من الأزمات، كما أنه سيظهر من أصول صعيدية ويهرب من الثأر، كما يجسد أحمد زاهر شخصية محام، أيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محام ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.