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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صور من الليلة الأولى لحفلات مدحت صالح في دار الأوبرا

مدحت صالح
مدحت صالح

أحيا المطرب مدحت صالح  مساء أمس الأحد الليلة الأولى من حفلتين دار الاوبرا المصرية والتى يقيمها يومي 25 و26 فبراير الحالي على المسرح الكبير بدارالأوبرا المصرية.

وقدم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانووالموسيقى عمرو سليم وبمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو احمد عامر مقطوعة علي عش الحب ،وباقة متنوعة من أجمل اغنياته الخاصة منها لحظة شروق الشمس ،السهرة تحلي، انا مش بعيد،بحبك كل ما تطلع شمس، محبتك جنون، حبيبي يا عاشق،شبكوا ايديكوا.


أما الفاصل الثاني من الحفل قدم  العيون السود، زي ما هي حبها، بحلم علي قدي،،وعدي،قلب واحد،حمايا العزيز،نورتي قلبي،باسم الحب، المليونيرات،تعيشي يا مصر.


ومن المفترض أن يحيى مدحت صالح الليلة الثاني مساء اليوم الأثنين على المسرح الكبير بدار الاوبرا حيث يقدم مجموعة مختلفة من الأغنيات التى ستكون مفاجأة للجمهور.

 

مدحت صالح دار الاوبرا المصرية المطرب مدحت صالح

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