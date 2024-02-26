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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عائشة بن أحمد تروج لـ مسلسلها الرمضاني"بدون سابق إنذار"

صدى البلد

روجت الفنانة عائشة بن أحمد لـ مسلسلها الجديد “بدون سابق إنذار” المقرر عرضه في السباق الرمضاني عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

ونشرت عائشة البوستر الرسمي للفيلم وظهرت رفقة الفنان آسر ياسين.

تخوض الفنانة عائشة بن أحمد موسم رمضان 2024، بمسلسل "بدون سابق إنذار"، الذي تقدم خلاله البطولة النسائية أمام الفنان آسر ياسين، وهو عمل مكون من 15 حلقة للعرض الرمضاني، من إخراج هاني خليفة.

وتقدم عائشة خلال الأحداث دور "أمينة"، زوجة آسر ياسين، وهي سيدة تعمل في إحدى شركات العقارات، لتؤكد  بدورها أن هذه الشخصية جديدة ومختلفة تماماً عن الأدوار التي قدمتها من قبل.

وأضافت عائشة بن أحمد في تصريحات لها،  أن المسلسل يضم تيمات فنية مختلفة، فهو إنساني واجتماعي.

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