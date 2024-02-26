كشفت شركة كوبرا التي تعمل في مجال صناعة السيارات عن توافر أخر إصدار من كوبرا فورمينتور VZ5، و تنتمي فورمينتور VZ5 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، و سيقتصر إنتاجها على 222 سيارة فقط ، وسيتم اتاحتها بالأسواق بـ إصدارين فقط .

كوبرا فورمينتور VZ5 الجديدة تباع بهذه الأسعار

- محرك كوبرا فورمينتور VZ5 :

كوبرا فورمينتور VZ5 الجديدة تباع بهذه الأسعار

الإصدار الخاص من سيارة كوبرا فورمينتور VZ5 سيحصل علي قوته من محرك 5 سلندر سعة 2500 سي سي ، وتخرج قوة 287 كيلووات، أي ما يعادل 390 حصان، ويصل عزم دورانها الي 480 نيوتن/متر.

- مواصفات كوبرا فورمينتور VZ5 :

كوبرا فورمينتور VZ5 الجديدة تباع بهذه الأسعار

زودت سيارة كوبرا فورمينتور VZ5 بالعديد من المميزات منها، مخارج عادم من الكربون، وعجلات مصنوعة من معدن خفيف مقاس 20 بوصة ومطلية بلون نحاسي، وتوقيع CUPRA مطلي بالكروم الداكن، وبها مقاعد خاصة باللون الأسود، وخيوط باللون الأسود على لوحة القيادة، وبها أغطية مرايات مطلية باللون الأسود، ويوجد بها فتحة سقف بانوراما، وترقيم خاص على كسوة الأبواب.

- سعر كوبرا فورمينتور VZ5 :

كوبرا فورمينتور VZ5 الجديدة تباع بهذه الأسعار

سيتم بيع سيارة كوبرا فورمينتور VZ5 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات بسعر يصل الي 76.430 ألف يورو ، أي ما يعادل 2 مليون و555 ألف جنيه مصري تقريبًا لكل سيارة .