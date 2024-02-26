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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كوبرا فورمينتور VZ5 الجديدة تباع بهذه الأسعار

كوبرا فورمينتور
كوبرا فورمينتور VZ5 الجديدة تباع بهذه الأسعار

كشفت شركة كوبرا التي تعمل في مجال صناعة السيارات عن توافر أخر إصدار من كوبرا  فورمينتور VZ5، و تنتمي فورمينتور VZ5  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، و سيقتصر إنتاجها على 222 سيارة فقط  ، وسيتم اتاحتها بالأسواق بـ إصدارين فقط .

 كوبرا فورمينتور VZ5 الجديدة تباع بهذه الأسعار

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- محرك كوبرا  فورمينتور VZ5 :

 كوبرا فورمينتور VZ5 الجديدة تباع بهذه الأسعار

الإصدار الخاص من سيارة كوبرا  فورمينتور VZ5  سيحصل علي قوته من محرك  5 سلندر سعة 2500 سي سي ، وتخرج قوة 287 كيلووات، أي ما يعادل 390 حصان، ويصل عزم دورانها الي 480 نيوتن/متر.

- مواصفات كوبرا  فورمينتور VZ5 :

 كوبرا فورمينتور VZ5 الجديدة تباع بهذه الأسعار

زودت سيارة كوبرا  فورمينتور VZ5 بالعديد من المميزات منها، مخارج عادم من الكربون، وعجلات مصنوعة من معدن خفيف مقاس 20 بوصة ومطلية بلون نحاسي، وتوقيع CUPRA مطلي بالكروم الداكن، وبها مقاعد خاصة باللون الأسود، وخيوط باللون الأسود على لوحة القيادة، وبها أغطية مرايات مطلية باللون الأسود، ويوجد بها فتحة سقف بانوراما، وترقيم خاص على كسوة الأبواب.

- سعر كوبرا  فورمينتور VZ5 :

 كوبرا فورمينتور VZ5 الجديدة تباع بهذه الأسعار

سيتم بيع سيارة كوبرا  فورمينتور VZ5 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات بسعر يصل الي  76.430 ألف يورو ، أي ما يعادل 2 مليون و555 ألف جنيه مصري تقريبًا لكل سيارة .

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