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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل توافق على بدء عملية نقل تجريبي للمساعدات الإنسانية إلى شمال غزة

مجلس الحرب الإسرائيلي
مجلس الحرب الإسرائيلي

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الإثنين، إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، قد وافق على بدء عملية نقل تجريبي للمساعدات الإنسانية من إسرائيل إلى شمال قطاع غزة.

ووفقا للصحيفة العبرية تأتي هذه الموافقة بعد ضغوط أمريكية شديدة مارستها إدارة الرئيس جو بايدن على تل أبيب لإيصال المساعدات مباشرة إلى شمال قطاع غزة بسبب النقص الحاد في الغذاء والدواء والمياه وآثار المجاعة.

وبحسب الصحيفة سوف تمر شاحنات المساعدات بفحص أمني في معبر كرم أبو سالم أو معبر نيتسانا، وسوف تمر عبر إسرائيل وتدخل شمال غزة عبر الممر الإنساني.

وبحسب مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، فإن "خطة تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة تمت الموافقة عليها بما يحول دون آثار النهب".

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