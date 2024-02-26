Xiaomi تحذر أصحاب موبايلات شاومي وريدمي من واقعي الشاشة

في بيان تحذيري حديث، حذرت العلامة التجارية الفرعية لشركة شاومي Xiaomi، Redmi، مستخدميها من المخاطر المحتملة لواقي شاشة اللاصق بمادة UV السائلة. في حين أصبحت هذه الواقيات خيارًا شائعًا، خاصة للأجهزة ذات الشاشات المنحنية، إلا أن Xiaomi تؤكد على المخاطر التي تشكلها.

يمكن للمادة اللاصقة السائلة المستخدمة لتثبيت هذه الواقيات أن تتسرب إلى مناطق حساسة مثل الأزرار، ومنفذ الشحن، وفتحات السماعات، مما يتسبب في مشاكل محتملة مثل إعادة تشغيل الجهاز بشكل غير متوقع، وخلل في عمل الأزرار، وحتى إتلاف هيكل الهاتف.

الأهم من ذلك، تؤكد Xiaomi أن استخدام هذا النوع من واقي الشاشة قد يلغي ضمان جهازك. وهذا يعني أن أي تكاليف إصلاح ناتجة عن أضرار تسبب بها تركيب واقي الشاشة تقع على عاتق المستخدم وحده.

على الرغم من أن المستخدمين ذوي الخبرة قد يتمكنون من تركيب واقيات الشاشة اللاصقة بمادة UV السائلة بنجاح، إلا أن المخاطر المرتبطة بالتركيب غير الصحيح كبيرة.

كبديل، توصي Xiaomi بالتفكير في واقيات الشاشة التقليدية مثل الزجاج المقوى، أو الزجاج غير المقوى، أو الأفلام الكهروستاتيكية، والتي توفر الحماية دون خطر دخول السائل في هواتف Xiaomi.

كما أصدرت Apple مؤخرًا إرشادات تتعلق بتعريض أجهزة iPhone للسوائل. تحذر الشركة بشدة من الممارسة الشائعة المتمثلة في وضع iPhone مبتل داخل كيس من الأرز غير المطبوخ.

بالإضافة إلى ذلك، تحذر Apple من إدخال أعواد قطنية، أو مناديل ورقية، أو أشياء مشابهة في منفذ الشحن، وكذلك استخدام مصادر حرارة خارجية لتجفيف الجهاز. مثل هذه الإجراءات قد تعرض الهاتف لمزيد من الضرر.

بدلاً من ذلك، فإن إجراء Apple الموصى به للتعامل مع السوائل في منفذ الشحن هو فصل الكابل، والضغط برفق على iPhone لإزالة السائل الزائد، وتركه حتى يجف في مكان به تيار هواء لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.