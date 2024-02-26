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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 200 ميجابكسل وبرخص التراب.. أقوى موبايل HONOR تفوق على سامسونج 

بكاميرا 200 ميجابكسل
بكاميرا 200 ميجابكسل وسعر برخص التراب..أقوي موبايل HONOR تفو

يعد هاتف HONOR 90 من أقوى للمنافسة في الفئة المتوسطة العليا ويتميز بتصميم أنيق مع شاشة اموليد كيرف بمساحة 6.7 بوصة بتردد 120 هرتز مع أقل معدل للوميض لاراحة العين مع استخدام معالج Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition مع بطارية كبيرة 5000 داعمة للشحن السريع بقوة 66 واط ومن أبرز ما يميز هذا الهاتف قوة التصوير فالكاميرا الخلفية بدقة 200 ميجا بكسل مع كاميرا أمامية بدقة 50 ميجا بكسل.

 

مواصفات هاتف Honor 90

 

• الشاشة تأتي بشكل الثقب من نوع اموليد منحنية الاطراف وتأتي بمساحة 6.7 إنش بدقة الـ 1200×2664 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 435 بكسل لكل إنش مع دعم الهاتف لمعدل التحديث الـ 120Hz مع دعم خاصية الـ HDR10+ مع دعم أكثر من مليار لون مع سطوع يصل الي 1600 شمعة والمميز ان الشاشة هي الأقل في معدل الوميض Flickering بمعدل 3840Hz PWM dimming .

• يتوفر الهاتف HONOR 90  بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي فيما يلي :-
– الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .
– الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت .
– لا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق تركيب كارت ميموري .

• يأتي الهاتف HONOR 90 بمعالج من نوع Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition بتكنولوجيا 4 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 644 وصرحت هونر بشكل رسمي أن هذا الإصدار هو المحسن من الجيل السابق الـ Snapdragon 7 Gen 1 حيث يقدم أداء أسرع  .

• الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 داعمة للـ AF وداعمة لتصوير فيديوهات 4K .

• الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية بارزة قليلاً عن ظهر الهاتف وتأتي الكاميرا الأولى بدقة 200 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9 وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع والماكرو F/2.2 أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالعزل بالإضافة إلى فلاش من نوع ليد فلاش .

• يدعم الهاتف HONOR 90  تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة .

• يدعم ميكرفون اضافي لعزل الضوضاء .

• الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac/6 كما يدعم الـ Dual-band, Wi-Fi Direct .

• يدعم الهاتف HONOR 90  البلوتوث بإصدار 5.2 مع خاصيتي الـ A2DP, LE, aptX HD .

• يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS مع أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS .

• وسائل الأمان والحماية التي يدعمها الهاتف : يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي تحت الشاشة كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه .

• يدعم الهاتف HONOR 90  معظم مستشعرات التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب .

• منفذ الـ USB يأتي من نوع Type C كما يدعم خاصية الـ OTG .

• البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 66 واط كما يدعم الشحن العكسي بقوة 5 واط .

• يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 13 مع واجهة هونر الـ MagicOS 7.1 .
 

السعر 

يبلغ سعر هاتف HONOR 90 في مصر حوالي 24990 جنيه مصري للنسخة 512 جيجابايت.

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