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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عيد عبد الملك: كهربا سيعاني في العودة للمشاركة أساسيا

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن الزمالك قدم مستوى جيدا أمام أبوسليم الليبي، وحقق الفريق عدة إيجابيات، وجوزيه جوميز نجح في فرض أسلوب اللعب واستحوذ الفريق على الكرة كثيرًا، بالإضافة إلى الضغط العالي على الخصم طوال اللقاء.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "محمد عواد حارس فريق الزمالك أصبح يشارك بصفة مستمرة والطبيعي أن يكون قريبًا من الانضمام لصفوف منتخب مصر في المرحلة المقبلة".

وأضاف: "مارسيل كولر قام بتجربة أكثر من لاعب في لقاء ميدياما، لأن المباراة كانت تحتمل الدفع بأكثر من لاعب، أكرم توفيق من العناصر التي تلعب بروح وقوة وسبق ولعبت بجواره في الجونة، وهو يجيد في وسط الملعب لأنه مثل "الصدادة" في وسط الملعب".

وواصل: "أنتوني موديست في كرة الهدف تسلم الكرة بقدمه اليسرى وكان من المفترض أن يسددها، لكنه ضغط المدافع اجبره على التمرير لحسين الشحات، وهو تصرف سليم من المهاجم الفرنسي، وحسين الشحات سددها غير جيدة لكن من حسن حظه أنها سكنت شباك ميدياما".

وتابع: "وسام أبوعلي مهاجم متحرك بشكل جيد، وكان من الطبيعي أن يلعب كهربا في لقاء شباب بلوزداد بدلا من موديست، خصوصا أنه لا يجيد الضغط على الدفاع، وطريقة لعب الأهلي دائما في المباريات الخارجية على السرعات وليس على الكرات العرضية".

وأتم: "مباراة الأهلي وميدياما كانت تحتمل استبعاد كهربا، بعدما ضم موديست ووسام ابوعلي لقائمة الفريق، وارى أن كهربا قد يعاني في العودة للعب اساسيا خلال الفترة المقبلة لو كان كلام خالد بيبو طبيعي بشأن استبعاده فنيا".

أحمد عيد عبدالملك أبوسليم الليبي استبعاد كهربا أنتوني موديست بوكس تو بوكس خالد بيبو حسين الشحات

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