الميكروباص كله اتسرق .. تفاصيل 3 جرائم مثيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات .

فقد تم ضبط (عاطل- عامل) بحوزتهما ( عدد من الهواتف المحمولة وكذا عدد من عبوات الهواتف الفارغة - جهاز لاب توب - 11 ساعة ماركات مختلفة - 2 سماعة لاسلكية - 2 كوفر سماعة – عدد من مستلزمات الهواتف المحمولة) ، بمواجهتهما إعترفا بسرقتهما من داخل محل للهواتف المحمولة بمنطقة الشيراتون " بأسلوب كسر القفل " .

وضبط (عاطل - "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة سيارة "ميكروباص" حال توقفها بدائرة قسم شرطة المقطم ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب "المغافلة"، تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها .

كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الموسكى، وبحوزته عدد ( 102 حذاء) لقيامه بسرقتها من داخل مخزن أحذية بدائرة القسم، بمواجهته إعترف بإرتكاب (6) وقائع سرقة بأسلوب"كسر الباب" من المتاجر ، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميليه "سيئ النية" (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية) ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.