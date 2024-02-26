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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

احتجاجًا على"الإبادة الجماعية".. جندي أمريكي يضرم النار بنفسه أمام سفارة إسرائيل بواشنطن|فيديو

صدى البلد

قالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكي إن جندياً بالقوات الجوية الأمريكية لا يزال في حالة حرجة عقب إضرامه النار بنفسه أمام مقر السفارة الإسرائيلية في واشنطن الأحد تضامنا مع غزة، وجاء ذلك في فيديو عرضته فضائية “يورونيوز”

وظهر الجندي، الذي لم يُكشف عن اسمه حتى الآن، في فيديو في أثناء سكبه مادة مسرّعة للاشتعال وإضرام النار بجسده وهو يقول إنه لن يكون "متواطئاً في الإبادة الجماعية"، في إشارة إلى مساندة الولايات المتحدة الكبيرة لإسرائيل في حربها على غزة.

وفي الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الجندي الأمريكي وهو يشعل النار بنفسه صارخا: "فلسطين حرة.. فلسطين حرة" ومطلقًا صرخات الألم. وقبل أن يضرم النار بنفسه يقول الجندي إن فعله الاحتجاجي "المتطرف" ليس متطرفًا "إذا ما قورن بما يذوقه الناس في غزة على يد المستعمر".

 

غزة القوات الجوية الأمريكية الإبادة الجماعية إسرائيل واشنطن

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