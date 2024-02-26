اجتياح رفح المسمار الأخير.. جوتيرتش يهاجم مجلس الأمن بسبب غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرتش، إن الهجوم الإسرائيلي الشامل على رفح سيدق المسمار الأخير في نعش برامج المساعدات في غزة.

وأعرب جوتيرتش، في حديثه بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، في جنيف، عن أسفه لفشل مجلس الأمن الدولي في الاستجابة بشكل مناسب للحرب في غزة.

وأضاف أن مجلس الأمن الدولي يحتاج إلى إصلاح جدي لهيكلته وأساليب عمله، موضحا أن افتقاره إلى الوحدة فيما يخص غزة وأوكرانيا يقوض سلطته "ربما بشكل قاتل".

وكانت الولايات المتحدة استخدمت الأسبوع الماضي حق الفيتو مرة أخرى ضد مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب الإسرائيلية على غزة.

يعد هذا ثالث فيتو أمريكى ضد مشروع القرار منذ بدء الحرب يوم 7 أكتوبر.