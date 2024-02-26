مئات الإسرائيليين يحتجون على إعفاء اليهود المتشددين من التجنيد في الجيش

أفادت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الإثنين، بتظاهر مئات الإسرائيليين في ساحة أجرانت بالقدس المحتلة خارج المحكمة العليا الإسرائيلية التي تنظر في التماسات ضد عدم تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، نشرت الحكومة الإسرائيلية خطتها لإطالة مدة الخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بسبب العدد المتزايد من الضحايا في الحرب، وبسبب الحاجة إلى توسيع الجيش لمواجهة الوضع الأمني المشدد.

وتتمثل المبادئ الأساسية للخطة في إطالة الخدمة الإلزامية إلى ثلاث سنوات، ورفع سن استثناء الاحتياط من 40 إلى 45 عاما، ورفع سن الإعفاء لضباط الاحتياط إلى 50 عاما، وعدد أيام الخدمة الاحتياطية الإلزامية لكل عام.

ولا تتضمن الخطة تجنيد الرجال الحريديم في الجيش الإسرائيلي.