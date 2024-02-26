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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صافرات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان

أرشيفية
أرشيفية

أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن صافرات الإنذار دوت في شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، وذلك تزامنًا مع أول استهداف إسرائيلي للعمق اللبناني منذ بدء التصعيد بين حزب الله والاحتلال.

وأكد الجيش الإسرائيلي اليوم، شنه غارات استهدفت مواقع لمليشيا حزب الله في العمق اللبناني.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين، أن غارات إسرائيلية استهدفت للمرة الأولى منذ اندلاع حرب غزة، مناطق شرق مدينة بعلبك في العمق اللبناني.

وتقع بعلبك شرق نهر الليطاني في وادي البقاع في لبنان، على بعد حوالي 67 كم (42 ميلا) شمال شرق بيروت.

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