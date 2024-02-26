بعد دعوته لتحرير فلسطين.. وفاة جندي أمريكي بعد إحراق نفسه أمام سفارة إسرائيل

توفى أرون بوشنيل الجندي بالقوات الجوية الأمريكية متأثرًا بإصابته نتيجة إضرامه النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية بواشنطن.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن بوشنيل البالغ من العمر 25 عامًا ترك رسالة مسجلة دعا فيها إلى "تحرير فلسطين".

وقام الجندي في الخدمة بتصوير الواقعة حيث قام بسكب سائل قابل للاشتعال على نفسه وأضرم النار في نفسه وهو يصرخ "فلسطين حرة".

الجندي كان في حالة حرجة

وكانت إدارة الإطفاء الأمريكية الكائن في نطاقها مسرح الحادث قد أكدت في تصريحات نقلتها صحيفة “ذا هيل” الأمريكية أن رجلا يرقد في حالة حرجة بعد أن أضرم النار في نفسه خارج السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة مساء يوم الأحد.

وقالت دائرة الإطفاء إن الوحدات استجابت أمس الأحد لنداءات واكتشفت رجلا مصابا بحروق أمام السفارة. ونقل إلى مستشفى المنطقة مصابا بجروح خطيرة ومهددة للحياة.