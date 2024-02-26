وزير خارجية إسرائيل السابق: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية

قال وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، إيلي كوهين، إن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية حتى لو كان على حساب توقف توسيع اتفاقيات السلام مع دول المنطقة، وفقا لما ذكرته القناة السابعة العبرية.

وأضاف كوهين في مؤتمر بالقدس المحتلة: “هذه الفترة إذا قال أحدهم إن ثمن توسيع اتفاقيات السلام هو الثمن الباهظ لإقامة دولة فلسطينية، فأنا أتخلى عن توسيع اتفاقيات السلام”.

إسرائيل ومصالح بايدن

وتابع وزير خارجية إسرائيل السابق: هذه بلدنا والأمن فوق كل شيء، الرئيس بايدن لديه مصلحة في الوصول إلى الانتخابات بإنجاز سياسي”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق لإقامة دولة فلسطينية، أجاب الوزير كوهين: “لقد أثبتنا أننا يمكننا إقامة اتفاقيات سلام بدون إقامة دولة فلسطينية كان هناك تصور في اليسار بأن ذلك مستحيل بدون دولة فلسطينية، ولكن السلام يصنع بالأقوياء، لن يصنع السلام معنا أحد إلا إذا كنا أقوياء أمنيا وماديا”.

واستطردوزير خارجية إسرائيل السابق: “بالمناسبة من صنعوا السلام معنا فعلوا ذلك لأننا أقوياء. ولهذا السبب يفحصوننا الآن بشأن سلوكنا، وبالتالي نحن بحاجة إلى قرار واضح لا لبس فيه”.