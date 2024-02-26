ليس الاعتزال الأول..كرم جابر مسيرة حافلة بالإنجازات والميداليات

أعلن اليوم البطل الأوليمبي ولاعب منتخب مصر للمصارعة كرم جابر، إعتزاله رياضة المصارعة نهائيا وذلك بعد اعتذاره عن المشاركة بالبطولة الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، مؤكدا أنه سيتوجه للتدريب.

وكتب جابر خلال صفحته بموقع فيس بوك،:" بسم الله الرحمن الرحيم.. الإصابة تمنعني من الاشتراك فى بطوله أفريقيا المؤهلة، وشكرا لكل مصرى وكل الجهات الداعمه من وزاره الشباب إلى اللجنه الاوليمبيه وشكرا لدعم الأتحاد المصرى للمصارعه، وبالتوفيق لكل الفريق وبإذن الله يحصلوا على بطاقات التأهيل في اكثر الموازين.. كل التوفيق إلى أصدقائي المصارعين وباقى الألعاب الرياضيه وبأذن الله سأتوجه إلى التدريب مع المنتخبات وإن شاء الله سأنقل الخبرات في عالم التدريب شكرا لكل مصرى وشكرا وزير الشباب الدكتور اشرف صبحي.

إنجازات كرم جابر

كرم جابر، اسطورة في رياضة المصارعة، ولد في الإسكندرية في الأول من سبتمبر عام 1979.

بدأ جابر مشواره الرياضي كلاعب جمباز، ومن ثم انتقل إلى ممارسة المصارعة عام 1989 بدعم كبير من عائلته التي شجعته على متابعة شغفه بالرياضة.

وحقق إبن الإسكندرية إنجازات كبيرة في رياضة المصارعة، حيث توج بكأس أفضل لاعب في العالم 4 مرات متتالية، بداية من مونديال فرنسا للقارات عام 2001 حيث تمكن خلال البطولة من الفوز والتغلب علي بطلين من روسيا وحصل علي جائزة أفضل لاعب.

الانجاز الثانئ، كان في بطولة العالم بموسكو عام 2002 حيث تواج بالميدالية الفضية للمرة الأولي في تاريخه.

وفي المشاركة الثالثة له ببطولة العالم فرنسا 2003 والمؤهلة إلي أولمبياد أثينا 2004، حصل علي الميدالية الفضية بعدما قدم مستوي رائع لم يقدمه لاعب خلال البطولة، الأمر الذي مكنه من الفوز بكأس أفضل أداء فني.

وفي أولمبياد أثينا 2004، حقق جابر الميدالية الذهبية بعدما نحج في تحقيق الفوز الأول لمصر في البطولات الأولمبية بعد غياب 56، وشارك أيضا في أولمبياد لندن 2012 ولم يتمكن من الفوز بالميدالية الذهبية وتوج بالفضي بسبب خطأ تحكيمي.

أيضا يتملك جابر، سجلا حافلا بالأنجازات العالمية والأولمبية، حيث حصل علي ذهبية الألعاب المتوسطية في تونس 2001 وذهبية الألعاب المتوسطية بإيطاليا 1997.

ليس ا لاعتزال الاول

كرم جابر، الأسطورة في عالم المصارعة، لم يكن الاعتزال الأول له. في السنوات الماضية، أعلن اعتزاله مرة، لكنه في الفترة الأخيرة عاد وشارك في بطولة للرواد. كما أعلن مشاركته في بطولة إفريقية مؤهلة للأولمبياد، ولكنه اعتذر مؤخرًا عن المشاركة فيها، وأخطر اتحاد المصارعة بذلك.

حاول مسؤولو المصارعة إقناع كرم جابر بالتراجع عن قرار الاعتذار، خاصةً بالنظر إلى فرصته الكبيرة لتحقيق ميدالية بناءً على خبراته السابقة، حيث حقق ميداليتين أولمبيتين، الذهبية في أثينا عام 2004 والفضية في أولمبياد لندن 2012. إلا أن اللاعب أصر على قراره واعتذر عن المشاركة.

كرم جابر شارك في بطولة العالم للرواد التي أُقيمت في اليونان في أكتوبر الماضي، وحقق خلالها المركز الأول والميدالية الذهبية.