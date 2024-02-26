القاهرة للدراسات: الرئيس أعلن إجراء نقاش شامل للأوضاع الاقتصادية بمصر بالحوار الوطني

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير المركز القاهرة للدراسات الأقتصادية، إن جلسات الحوار الوطني، تمت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أعلن الرئيس السيسي أن يتم حوار إقتصادي شامل لكل الأوضاع الأقتصادية في مصر.

الموضوعات التي يتم نقاشها في جلسات الحوار الوطني



وأضاف عبد المنعم السيد خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "DMC"، أن الحوار الوطني أمراً هاماً ،خاصة أن مصر تمر بأزمة إقتصادية ناتجة عن الأزمات العالمية، لافتاً إلى أن هناك توجه داخل الدولة المصرية، أن يكون هناك حلول أقتصادية.



وأشار مدير المركز القاهرة للدراسات الأقتصادية إلى، أن أهم الموضوعات التي يتم مناقشتها في جلسات الحوار الوطني هي الموضوعات الخاصة بالدين العام، و ملكية الدولة و التضخم و زيادة الأسعار ، بالإضافة إلى العدالة الأجتماعية.