ثلاث كلمات.. والدة فتاة الشروق تكشف تفاصيل جديدة حول واقعة خطفها

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان:" "أوبر كان هيخطفني.. وجالها تشنجات".. والدة فتاة الشروق تكشف تفاصيل جديدة حول واقعة خطفها".

وجاء في التقرير أن والدة فتاة الشروق حبيبة الشماع، التي تعرضت لمحاولة خطف أثناء توصيلها بسيارة تابعة لأحد شركات النقل، قال إن نجلتها قالت لها بعد الواقعة ثلاث كلمات: "أوبر كان هيخطفني.. وجالها تشنجات".

وأوضحت أن نجلتها قفزت من السيارة الأجرة، التابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، أثناء سيرها بسرعة، وأن نجلتها شعرت بالقلق من السائق.

وكشفت أن نجلتها تم نقلها بعد الحادث لمستشفى الشروق، وكانت مملابسها مقطعة، وبها جرح كبير في الرأس.