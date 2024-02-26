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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أمين «البحوث الإسلامية» يلتقي وفدًا من جامعة السلطان الشريف علي بسلطنة بروناي

صدى البلد

استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد بمكتبه اليوم، الدكتور الحاج نور عرفان بن الحاج زينل رئيس جامعة السلطان الشريف علي الإسلامية بسلطنة بروناي دار السلام.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف و جامعة السلطان الشريف علي الإسلامية في الكثير من المجالات ومنها: التبادل العلمي والبحثي، وتحقيق البرامج التعليمية والمعرفية، إلى غير ذلك  من مجالات التعاون المشترك، خاصة المتعلقة بالاستعانة بخبراء وعلماء الأزهر سواء في العلمية التعليمية أو نشر وسطية وتسامح الدين الإسلامي.

وخلال اللقاء رحب الأمين العام بالوفد معربًا عن سعادته بالتعاون المشترك، مؤكدًا أن هذا التعاون ينبثق من دور الأزهر العالمي بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومكانة سلطنة بروناي دار السلام لدى الأزهر بجميع منسوبيه.

وأشار إلى أن رسالة الأزهر في التوعية ونشر التسامح والسلام بين الشعوب رسالة عالمية عمل الأزهر الشريف على مرّ تاريخه على القيام بها.

وتناول اللقاء أوجه التعاون العلمي، والدعم الكبير الذي يقدمه الأزهر الشريف للجامعات والمعاهد العلمية في الخارج، من خلال الإصدارات العلمية التي صدرت عن قطاعات الأزهر المختلفة، والتعاون في مجال التدريب من خلال أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، وكذلك التعاون في مجال مراجعة المصحف الشريف من خلال لجنة مراجعة المصحف بالأزهر.
من جانبه أبدى الوفد إعجابه بالدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف علميًا ودعويًا وإنسانيًا، مؤكدًا أن العالم في حاجة إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ولبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية.

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