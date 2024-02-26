تركي آل الشيخ: إضافة 500 ألف دولار للفريق الفائز في نهائي كأس مصر

أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن جائزه إضافية للفريق الفائز في مباراة الأهلي والزمالك قدرها ٥٠٠ ألف دولار وبدء طرح التذاكر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب تركي آل شيخ :"لعمق العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر الشقيقة ولمحبتنا وتقديرنا لأهلنا في مصر الغالية... ولحماسنا لمباراة الكأس ولتاريخ الأهلي والزمالك، موسم الرياض يقدم جائزه إضافية للفريق الفائز قدرها ٥٠٠ ألف دولار، واليوم طرح التذاكر استعدوا".

أعلنت رابطة الأندية، موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري، والمقرر أن تنطلق على ملعب ستاد القاهرة الدولي خلال الفترة المقبلة.

ونشرت رابطة الأندية، موعد مباراة الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري؛ إذ من المقرر أن تبدأ في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الإثنين 15 إبريل 2024.