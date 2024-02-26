إزالة 22 حالة تعد واسترداد 150 فدان زراعة بمركزي أسيوط ومنفلوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم إزالة 22 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة وزراعة بمركزي أسيوط ومنفلوط واسترداد 1893 متر مربع مباني و150 فدان زراعة ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.



وأضح المحافظ أن الإزالات تضمنت 6 حالات تعدي بالمباني على أراضي أملاك دولة بمساحة 950 متر مربع و6 حالات تعدي بالزارعة على أملاك دولة تابعة لهيئة التعمير بوزارة الزراعة بمساحة 150 فدان بمركز أسيوط فضلًا عن 3 حالات تعدي على أملاك دولة خاصة بوزارة الزراعة بمساحة 925 متر مربع وحالتين على خط التنظيم بمساحة 18 متر مربع و5 حالات تعدي بالمباني على أرض زراعية أهالي بمساحة 530 متر مربع مشيراً إلى أن الحملات تمت بإشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة حسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ونوابهم وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.



وأكد اللواء عصام سعد على متابعته المستمرة لسير العمل بملف مواجهة التعديات على أراضي المملوكة للدولة واسترداد حق الشعب لافتاً إلى تكليفه لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين منوهًا أن الموجة 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى 27 يناير الماضي وانتهت في 16 فبراير الجاري والمرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير الجاري إلى 15 مارس المقبل على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.



كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.