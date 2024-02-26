المخرج رؤوف عبد العزيز يُعيد نجوم الزمن الجميل للشاشة بمسلسل سر إلهي

انضم الفنان القدير محمود الحدينى لأبطال مسلسل"سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، وتأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، المقرر عرضه خلال سباق رمضان المقبل عبر شاشات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويعد مشاركة محمود الحديني في العمل بمثابة عودته للدراما من جديد بعد فترة غياب طويلة استمرت طليقة12 سنة منذ تقديمه أخر أعماله الفنية الست كوم "لسه بدري" في عام 2012 وبعدها اختفى باستثناء بعض المشاركات الفنية في بعض الأعمال الإذاعية.

فدائما ما يحرص المخرج رؤوف عبد العزيز على عودة رواد الفن ونجوم الزمن الجميل للشاشة الصغيرة، و اختيارهم للمشاركة في أعماله الفنية على العناصر المميزة التي تكون خارج الصندوق مثلما فعل قبل ذلك مع الراحل إبراهيم نصر، حينما أعادة للدراما بعد غياب 19 سنة بمسلسل "فوق الحساب"، والذي قدم شخصية الدُب، والتي حققت حينها صدى واسع، وردود فعل كبيرة، ولا تزال تحظى بشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بالإضافة إلى عودة محسن محسن الدين أيضا للبطولة مثلما فعل معه في مسلسل "قمر هادي"، و الذي كان بمثابة وش السعد عليه وحصل على العديد من التكريمات، وشارك بعدها حتى اليوم في العديد من الأعمال الفنية المميزة.

يشار إلي أن مسلسل "سر إلهي"، يشارك في بطولته بجانب الفنانة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل حصريا على شاشة قناة CBC، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبرومو الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعى.

أبطال مسلسل سر إلهي

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.